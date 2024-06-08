Искусственный интеллект как примета нашего времени: что показали и рассказали инновационные компании на ПМЭФ

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тема технологического развития и суверенитета на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 разделилась на три условных блока: непосредственно развитие технологий и демонстрация успехов действующих компаний, меры поддержки и финансирование, которые необходимы бизнесу, и перспективные разработки на будущее, основу для которых необходимо закладывать уже сейчас. Опыт последних лет показал, что экстренное импортозамещение и внедрение новых технологий не были бы возможны сейчас, если бы до этого инвесторы не вкладывались в проекты на ранней стадии.



О том, как эта тематика нашла отражение на ПМЭФ, мы поговорили с представителями Фонда «Сколково», а также резидентами проекта, представленными на форуме.

Искусственный интеллект и безопасность Одним из главных вопросов экономического форума являются инвестиции, а для стартапов, собственно, и сам ПМЭФ — это площадка для поиска инвесторов или заказчиков. Однако непростые условия, в которых находится сейчас экономика, заставляют задаваться вопросом: ждать или инвестировать — этому была посвящена сессия с таким же названием. Эксперты считают, что время вполне удачное. Так, председатель правления «Сколково» Сергей Перов посоветовал «не ждать, а инвестировать в понятные инструменты», которые, в частности, предлагает «Сколково». Он отметил, что за последние пять лет сколковские стартапы уже получили частные инвестиции в размере 3,3 млрд рублей, а Фонд, в свою очередь, возместил бизнес-ангелам вложенные средства на сумму 1,6 млрд рублей.



Фото: Антон Новодережкин / Росконгресс Поделиться Поделиться





«Программа возмещения инвестиций частным инвесторам предполагает возмещение бизнес-ангелам 50% вложенных в стартапы средств, что позволяет снизить риски. Сегодня в нашем портфеле более 4 тысяч компаний, которые прошли экспертизу фонда и получили статус резидента. А наша экспертиза традиционно славится своим высоким качеством. Бизнес-ангел может инвестировать любым удобным способом — вклад, выкуп и заем, становится акционером, совладельцем стартапа и получает прибыль от результатов его деятельности, если компания успешна. С 2022 года к программе возмещения инвестиций бизнес-ангелам были подключены университетские стартапы», — рассказал Сергей Перов.



Среди перспективных технологических отраслей для инвестирования глава фонда выделил искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, финтех, блокчейн и цифровые платежи, а также медицину. «Во всех этих направлениях «Сколково» успешно развивает стартапы, и эти компании успешно привлекают инвестиции», — добавил Сергей Перов.

При этом технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в большую часть цифровых решений. В том числе тех, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.



— Мы с вами используем решения в области ИИ ежедневно, начиная от тех приборов, которые мы носим в кармане, до сложных устройств, установленных в медицинских кабинетах, зачастую даже не осознавая, что здесь работают специально обученные нейросети — мы просто наслаждаемся результатом, — отмечает заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем. — И как раз эти разработки «Сколково» начало поддерживать 10 лет назад.



Кирилл Каем, заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково» Фото: Nikolay Gernet / Росконгресс Поделиться Поделиться





Например, мы используем программное обеспечение различных банков, не задумываясь, что в нем используется ИИ. Например, «Центр речевых технологий», который сегодня является лидером на рынке, — выпускник «Сколково», который теперь продолжает работу в рамках крупнейшего банка страны.



Сейчас новый этап в развитии ИИ связан с большими языковыми моделями, те самые GPT-системы позволяют изменить режим общения между человеком и машиной, и это важно, потому что человек — существо социальное.

Сколковская компания NTECH LAB имеет большой опыт в создании решений для видеоаналитики — технологии, построенные на базе искусственного интеллекта и биометрической идентификации, обеспечивают распознавание лиц и силуэтов, объектов и автомобилей. Генеральный директор NTECH LAB Алексей Паламарчук отмечает, что искусственный интеллект работает во всех отраслях — он находит применение и в ЖКХ, и в логистике туристических потоков: чтобы транспорт вовремя приходил, чтобы на остановках не скапливались очереди и т. п.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новым направлением для компании стало медицинское — в марте 2024 года компания получила регистрационное удостоверение Минздрава России на медицинское изделие с использованием искусственного интеллекта для диагностики инсультов.

— Искусственный интеллект в несколько раз быстрее, чем человек, может анализировать состояние головного мозга и выдавать врачу информацию для постановки диагнозов, — говорит Алексей Паламарчук. — Вообще, у нас есть целая линейка продуктов — мы в год делаем порядка ста нейросетей, на основе которых уже формируются продукты под совершенно уникальные задачи.



В этом году на форуме компания подписала соглашение с Республикой Татарстан, с Чувашской Республикой, прошли переговоры с целым рядом регионов и промышленными компаниями.

— Мы видим живой большой интерес к теме искусственного интеллекта, поскольку это позволяет повысить эффективность и в сфере государственного управления, и в сфере бизнеса, — заключил он.

Тема искусственного интеллекта нашла отражение и в соглашениях, которые были заключены на полях ПМЭФ-2024. Так, совместно с «ДОМ.РФ» Фонд «Сколково» займется развитием искусственного интеллекта для строительной отрасли. Как отметил Сергей Перов, в 2024 году на интеграцию ИИ-проектов «Сколково» направит более 550 млн рублей, в том числе на апробацию перспективных технологий в строительном секторе и ЖКХ. «Наиболее эффективные разработки сколковских стартапов будут отобраны для внедрения и последующего масштабирования на всю страну», — отметил Перов.



От рождения до реабилитации: технологии в здравоохранении Технологиям в сфере здравоохранения традиционно на форуме посвящен целый раздел «Здоровое общество». По словам Камилы Зарубиной, вице-президента, исполнительного директора кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», концепцию стенда можно описать как «клиника будущего».



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Концепция «Клиника будущего» показывает, как передовые технологии могут быть интегрированы в здравоохранение для улучшения качества медицинских услуг и повышения уровня здоровья людей: от превентивных мер до реабилитации — инновации сопровождают человека на каждом этапе его жизненного цикла, — пояснила она.



Например, в сфере превентивного здоровья представлен стартап Neiry, который специализируется на диагностике и коррекции ментального здоровья.

Алексей Халезов, ведущий архитектор Neiry BrainDev, рассказал, что компания разрабатывает программные аппаратные комплексы, в основе которых лежит анализ электрической активности мозга.

— Благодаря этому анализу мы можем понимать, в каком психофизиологическом состоянии находится человек, и, соответственно, давать ему определенные рекомендации, — пояснил он. — С помощью специальных алгоритмов полученные данные потом пересчитываются в разные метрики, такие, например, как уровень концентрации, усталости, тревожности, стресса.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Использовать полученные данные могут как медики, так и сами люди. Например, есть пользовательское приложение, с помощью которого люди могут снижать уровень стресса благодаря биологической обратной связи, которая заложена в основу работы устройств, и развивать навык правильным образом расслабляться, отдыхать, переключать внимание. Для медиков разработаны устройства, которые дополнительно оснащены функцией стимуляции, например, ушной ветви блуждающего нерва, и благодаря этому появляется возможность, опять же, бороться с депрессией, с тревожными расстройствами и повышать настроение, — рассказал Алексей Халезов. Такая разработка пока находится на стадии испытаний. А вот для частных пользователей системы уже продаются, и их приобретают в частности компании, которые заботятся о ментальном здоровье сотрудников, либо компании, работающие в сфере промышленной безопасности, так как им важно понимать, как меняется уровень концентрации или усталости оператора или диспетчера, чтобы снижать риски возникновения нештатных ситуаций.



Для постоянного мониторинга показателей здоровья используется решение от разработчика «Здоровье города», которое помогает вести дневники здоровья и приема лекарств, записываться к врачам онлайн и проводить телемедицинские консультации, давать развернутую аналитику здоровья, а для врачей предоставляет образовательные курсы, статьи, видео и подкасты.

Много проектов направлено на реабилитацию. Так, фурор на ПМЭФ произвели музыканты, играющие на музыкальных инструментах с помощью протезов рук, изготовленных компанией Motorica.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Алексей Ахметин, директор по маркетингу компании Motorica, рассказал, что компания уже произвела более 8000 протезов верхней конечности, всего в линейке сейчас 8 продуктов — механических и бионических протезов. Новые разработки компании с использованием искусственного интеллекта позволяют человеку быстрее освоить протез, настроить его «под себя» и достаточно быстро использовать. Также компания представила неинвазивный нейростимулятор, который помогает купировать фантомные боли. Сейчас уже есть практически готовая версия этого продукта, планируется его протестировать в этом году. Кроме того, компания планирует в этом году начать производство протезов ног.

Компания «Остео-Сайбэр» продемонстрировала инновационное решение в травматологии и челюстно-лицевой хирургии, позволяющее существенно сократить сроки реабилитации пациентов: магний, используемый в технологии, обладает биосовместимостью, прочностью и жесткостью, он разлагается в организме, способствуя росту и регенерации костной ткани.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются сейчас разработчики решений в здравоохранении, Камила Зарубина назвала то, что индустрия, с одной стороны, хочет инвестировать в готовые проекты на более поздних стадиях, а из университетов, научно-исследовательских институтов приходят ранние проекты, с только-только созданными MVP.

— Стартапы, как правило, нуждаются в доращивании своей технологии до финансирования, чтобы стать более интересными инвесторам, — добавила она. — Поэтому наша задача как раз преодолеть этот барьер и «дорастить» стартап, чтобы проекты вышли потом на рынок.



Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Фото: Илья Деев / Росконгресс Поделиться Поделиться





При этом, что касается разработок в сфере фармацевтики, то использование математических моделей и искусственного интеллекта позволит значительно сократить срок создания новых лекарственных препаратов, который иногда исчисляется десятилетиями.

— Многие процессы не надо будет проверять на практике. Например, можно будет моделировать эффект препарата, — говорит Камила Зарубина. — В мире существуют миллионы химических соединений, и среди них там важно выбрать то, которое таргетно будет влиять на болезнь, при этом с минимальным негативным эффектом. Поэтому для фармацевтики искусственный интеллект — это основная тема на ближайшие годы.



Приметы времени Существенные перемены в геополитике, которые произошли за последнее время, потребовали экстренного импортозамещения, ускоренного внедрение разработок для обеспечения технологической безопасности страны.

Путь от создания технологии до её внедрения в реальный сектор экономики в виде готового продукта может занимать годы, отмечают в «Сколково». Именно поэтому сейчас особое значение имеет поддержка стартапов, в том числе студенческих, на ранних этапах.

Чтобы эта работа велась эффективней, «Сколково», Минобрнауки России и АНО «Национальные приоритеты» на ПМЭФ договорились совместно заниматься популяризацией технологического предпринимательства в России, разработкой программ профориентации школьников и студентов и развитием у них навыков научно-технологического предпринимательства.



«Соглашение с Минобрнауки России и АНО «Национальные приоритеты» позволит более активно вовлекать в экономический оборот знания и компетенции сотрудников научно-образовательных организаций с использованием сколковских образовательных программ, практикумов по работе с индустрией, инкубаторов, акселераторов, мер поддержки бизнес-ангелов, инвестирующих в университетские стартапы, и НИОКР-платформы Sk RnD Market», — подчеркнул Сергей Перов.



В последние годы эксперты фиксируют снижение инвестиций в развитие технологий. Институты развития считывают сигнал, создают новые и трансформируют существующие программы для инвесторов, отметил Павел Гудков, заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе, главный управляющий директор Фонда «Сколково».



Павел Гудков, заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Фото: Сергей Семенов / Росконгресс Поделиться Поделиться





«В частности, фонд «Сколково» выплачивает кешбэк частным инвесторам, бизнес-ангелам до половины от суммы, вложенной в стартапы. Тем самым государство старается не напрямую финансировать проект, а давать возможность инвесторам выбирать наиболее перспективные технологии, направления, а государство снижает его риски», — пояснил Гудков.



Что касается мер поддержки со стороны государства, то, по словам Павла Гудкова, сейчас их уже сотни на разных уровнях: и федеральных, и региональных.

— В целом имеет смысл отстраивать систему, при которой грантовая поддержка, в первую очередь, существует на ранних стадиях и охватывает ежегодно тысячи начинающих предприятий, компаний, стартапов, и чтобы это финансирование было безвозмездным и безвозвратным, — считает Гудков. — На этапах, когда поддержка исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей, она должна быть возвратной, то есть это либо льготные кредиты, либо вхождение в капитал.



Внутри «Сколково» действует система грантов, которая позволяет резидентам в любой момент подать заявку и получить подходящий вариант поддержки. Например, в виде участия в выставке для продвижения или контакта крупного заказчика, которому нужна продукция.



— Главное, что дает «Сколково», — это возможность использования различных площадок: в частности, мы сегодня здесь, на ПМЭФ, где самостоятельно не потянули бы участие, а так мы можем представить более широкой публике наши продукты, — рассказал Юрий Драченин, заместитель генерального директора компании «АТОМ безопасность», развивающей проект Staffcop — систему для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности. — Кто-то здесь видит нас в первый раз, хотя мы много где выступаем в рамках совещаний и форумов по информационной безопасности по России и даже иногда за рубежом.

При этом тема информационной безопасности сейчас актуальна как никогда.

— Мы логируем действия сотрудников и собираем огромные массивы аналитических данных, которые представляем специалистам по информационной безопасности, они на основании наших данных уже делают свои выводы и принимают какие-то решения. То есть мы помогаем вовремя принять решение о корректности или некорректности использования тех или иных данных внутри периметра организации, — рассказал Юрий Драченин. — Любая компания, которая задумывается о своей информационной безопасности, должна понимать, что более двух третей утечек всех данных происходит по вине сотрудников.



От регионов до других стран Одним из приоритетных направлений «Сколково» является также инновационное развитие регионов. По словам вице-президента по региональному и международному развитию, управляющего директора Фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина, сейчас в 26 регионах функционируют региональные операторы, в 8 — представители. Из более чем 4100 участников проекта примерно половину составляют стартапы из регионов.

— Спрос на создание инновационной инфраструктуры возрастает, это связано как с ускоренным технологическим развитием региональных проектов, так и с появлением большего количества наукоемких проектов, направленных на коммерциализацию своих решений, — пояснил он.



Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Фото: Сергей Семенов / Росконгресс Поделиться Поделиться





В рамках региональной повестки на ПМЭФ-2024 была представлена концепция создания технопарка в Красноярском крае, было подписано соглашение с Республикой Башкортостан и компанией «Эталонные Концессии» о наделении статусом регионального оператора ООО «Кампус», прошли встречи с представителями и других регионов.

Отдельный вопрос — присутствие в странах постсоветского пространства. Сейчас в экосистеме «Сколково» работает 150 стартапов из Беларуси, Казахстана, Киргизии и других стран постсоветского пространства, и фонд готов расширять поддержку компаний дружественных рынков, сообщил Юрий Сапрыкин в ходе выступления на сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», которая прошла в рамках ПМЭФ.

Он подчеркнул, что сегодня запрос на решения в IT-сфере и других областях экономики в России очень высокий, в том числе с учетом решения задач импортозамещения.



«Еще 3–5 лет назад в структуре экспортной выручки наших резидентов порядка 80% приходилось на западные рынки. Несмотря на то, что постсоветское пространство — это дружественный рынок, стартапы стремились туда, где больше денег. Но сегодня структура изменилась в обратную сторону, и те же 80% экспортной выручки теперь приходится на страны ЕАЭС», — отметил Сапрыкин. Он добавил, что в целом количество стартапов «Сколково» составляет уже около 4 тысяч, и порядка 10% из них (более 400 стартапов) имеют экспортную выручку.



При этом в последние 2–3 года из-за значительного изменения географии компаниям нужно проходить болезненный и сложный период адаптации. Ключевой проблемой Юрий назвал сложную регуляторику, с которой приходится сталкиваться при выходе на новые рынки. Регуляторные меры должны быть понятны бизнесу, и учитывать его интересы — это один из ключевых факторов успешной внешней торговли, заключил он.

