«Будет удар по Земле». В институте РАН предрекли магнитную бурю — рассказываем, когда и какой силы ее ожидать

На Землю надвигается магнитная буря средней интенсивности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что причиной этой магнитной бури стала солнечная вспышка, зарегистрированная
— Вчерашняя вспышка, после удара по планете тяжелыми частицами, завтра, судя по всему, всё-таки зацепит Землю еще и облаками плазмы, — уточнили в Лаборатории ИКИ РАН.
Ожидается, что геомагнитные возмущения начнутся сегодня, в понедельник, в середине дня или ближе к вечеру по московскому времени. По прогнозам, буря не утихнет всю ночь, однако утром или днем
К слову, сама вспышка на Солнце была зафиксирована на «камеру» — посмотрите на эти завораживающие кадры.
xras.ru
Если перевести энергию частиц, выброшенных Солнцем, в температуру, то она будет соответствовать примерно 1 миллиарду градусов. Ученые отмечают, что такие события случаются довольно редко. Радиационный фон в околоземном космическом пространстве заметно ухудшится, подчеркнули в ИКИ РАН, однако землянам сильные последствия не грозят.