«Будет удар по Земле». В институте РАН предрекли магнитную бурю — рассказываем, когда и какой силы ее ожидать

Что делать метеозависимым?



Несмотря на то что подобные вспышки происходят регулярно, врачи предупреждают, что некоторые люди болезненно переживают вспышки на Солнце. У метеозависимых людей в такие дни могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании.



Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления. Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.



Ранее мы сообщали о вспышках на Солнце в первых числах июня — тогда на Землю обрушилась сильная магнитная буря.



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