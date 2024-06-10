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    «Будет удар по Земле». В институте РАН предрекли магнитную бурю — рассказываем, когда и какой силы ее ожидать

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    Метеозависимым стоит избегать стресса и пить больше воды
    Метеозависимым стоит избегать стресса и пить больше водыФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
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    На Землю надвигается магнитная буря средней интенсивности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Ученые объяснили, что причиной этой магнитной бури стала солнечная вспышка, зарегистрированная 8 июня. Частицы, выброшенные в результате двойной вспышки на Солнце, достигли Земли.

    — Вчерашняя вспышка, после удара по планете тяжелыми частицами, завтра, судя по всему, всё-таки зацепит Землю еще и облаками плазмы, — уточнили в Лаборатории ИКИ РАН.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения начнутся сегодня, в понедельник, в середине дня или ближе к вечеру по московскому времени. По прогнозам, буря не утихнет всю ночь, однако утром или днем 11 июня ситуация стабилизируется.

    Прогноз на значения геомагнитного индекса на 9–<nobr class="_">11 июня</nobr> 2024 года
    Прогноз на значения геомагнитного индекса на 9–11 июня 2024 годаФото: xras.ru
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    К слову, сама вспышка на Солнце была зафиксирована на «камеру» — посмотрите на эти завораживающие кадры.

    xras.ru

    Если перевести энергию частиц, выброшенных Солнцем, в температуру, то она будет соответствовать примерно 1 миллиарду градусов. Ученые отмечают, что такие события случаются довольно редко. Радиационный фон в околоземном космическом пространстве заметно ухудшится, подчеркнули в ИКИ РАН, однако землянам сильные последствия не грозят.

    Метеозависимым стоит избегать стресса и пить больше воды
    Метеозависимым стоит избегать стресса и пить больше водыФото: Ольга Бурлакова / NGS.RU
    Прогноз на значения геомагнитного индекса на 9–<nobr class="_">11 июня</nobr> 2024 года
    Прогноз на значения геомагнитного индекса на 9–11 июня 2024 годаФото: xras.ru

    Что делать метеозависимым?

    Несмотря на то что подобные вспышки происходят регулярно, врачи предупреждают, что некоторые люди болезненно переживают вспышки на Солнце. У метеозависимых людей в такие дни могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании.

    Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления. Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.

    Ранее мы сообщали о вспышках на Солнце в первых числах июня — тогда на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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