Фонд «Бумажная птица» и Национальный РДКМ обеспечат проезд доноров костного мозга

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и петербургский благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» подписали соглашение о сотрудничестве, обеспечивающее авиа- и железнодорожный проезд потенциальных доноров к месту обследования и донации (заготовки клеток костного мозга). Об этом сообщили в Русфонде.

Фонд «Бумажная птица» более 20 лет помогает тяжелобольным детям и их семьям. В том числе в рамках проекта «Журавлик» организует проезд детей и молодых взрослых в медучреждения Санкт-Петербурга, Москвы и обратно домой.