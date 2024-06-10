    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    754мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69

    Фонд «Бумажная птица» и Национальный РДКМ обеспечат проезд доноров костного мозга

    537
    обсудить

    Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и петербургский благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» подписали соглашение о сотрудничестве, обеспечивающее авиа- и железнодорожный проезд потенциальных доноров к месту обследования и донации (заготовки клеток костного мозга). Об этом сообщили в Русфонде.

    Фонд «Бумажная птица» более 20 лет помогает тяжелобольным детям и их семьям. В том числе в рамках проекта «Журавлик» организует проезд детей и молодых взрослых в медучреждения Санкт-Петербурга, Москвы и обратно домой.

    «А в прошлом году впервые организовали для нашего подопечного перелёт родственного донора костного мозга. Донором для мальчика стала мама, сейчас он продолжает лечение. Это очень вдохновляющая история. Мы подумали, что совместная работа с Национальным РДКМ, для которого перевозка доноров — важное направление работы, расширит наши возможности в развитии этого направления, сделает его эффективнее. Мы очень рады нашему сотрудничеству, которое позволяет быть причастными к большому, важному делу — помощи тяжелобольным людям и развитию в нашей стране донорства костного мозга», — сказала директор по развитию социальных проектов фонда «Бумажная птица» Евгения Боровкова.

    По словам руководителя отдела по работе с донорами Национального РДКМ Инны Чернышевой, такое сотрудничество снизит расходы на активацию доноров.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0