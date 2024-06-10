Пакет с детскими игрушками выгнал посетителей из поликлиники в Калининском районе

Из поликлиники № 41 в Калининском районе Петербурга 10 июня эвакуировали людей. Читатели «Фонтанки» в 14:16 сообщили, что в медицинском учреждении якобы было обнаружено взрывчатое вещество в пакете.

К счастью, посетителям и персоналу медучреждения ничего не угрожало.

