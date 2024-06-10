    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.69

    Пакет с детскими игрушками выгнал посетителей из поликлиники в Калининском районе

    1182
    1 комментарий

    Из поликлиники № 41 в Калининском районе Петербурга 10 июня эвакуировали людей. Читатели «Фонтанки» в 14:16 сообщили, что в медицинском учреждении якобы было обнаружено взрывчатое вещество в пакете.

    К счастью, посетителям и персоналу медучреждения ничего не угрожало.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», в пакете, который всех напугал, находились детские игрушки. По всей видимости, их кто-то забыл. После объявленной эвакуации некоторые посетители отправились домой, другие же остались около поликлиники в надежде все-таки попасть ко врачам.

    Обновлено в 15:58: в пресс-службе Калининского района подтвердили «Фонтанке», что полицию пришлось вызывать из-за большого пакета, в котором, как оказалось, были детские игрушки. Уже час–полтора поликлиника работает в штатном режиме. Хозяин может забрать пакет в регистратуре.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Эвакуация из поликлиники
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close