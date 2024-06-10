Пакет с детскими игрушками выгнал посетителей из поликлиники в Калининском районе

Из поликлиники № 41 в Калининском районе Петербурга 10 июня эвакуировали людей. Читатели «Фонтанки» в 14:16 сообщили, что в медицинском учреждении якобы было обнаружено взрывчатое вещество в пакете.
К счастью, посетителям и персоналу медучреждения ничего не угрожало.
По данным «Фонтанки», в пакете, который всех напугал, находились детские игрушки. По всей видимости, их кто-то забыл. После объявленной эвакуации некоторые посетители отправились домой, другие же остались около поликлиники в надежде все-таки попасть ко врачам.
Обновлено в 15:58: в пресс-службе Калининского района подтвердили «Фонтанке», что полицию пришлось вызывать из-за большого пакета, в котором, как оказалось, были детские игрушки. Уже час–полтора поликлиника работает в штатном режиме. Хозяин может забрать пакет в регистратуре.