    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, южн

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69

    Аэропорт Казани открыли после ограничений из соображений безопасности

    741
    обсудить

    В Казани сняли временные ограничения на работу международного аэропорта «Казань» имени Тукая. Он был закрыт утром 10 июня.

    Аэропорт был закрыт с 8 до 11 часов утра понедельника для обеспечения безопасности полетов. За это время на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Ограничения на прием и отправление самолетов были введены по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения, отмечали в пресс-службе аэропорта. Рейсы, летевшие в Казань, направляли в Нижнекамск, Самару и Ульяновск. В самом аэропорту с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани.

    Неделю назад в аэропорту была аналогичная ситуация. Тогда его закрыли ближе к полудню.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТатарстанАэропорт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close