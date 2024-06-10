Аэропорт Казани открыли после ограничений из соображений безопасности

В Казани сняли временные ограничения на работу международного аэропорта «Казань» имени Тукая. Он был закрыт утром 10 июня.



Аэропорт был закрыт с 8 до 11 часов утра понедельника для обеспечения безопасности полетов. За это время на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Ограничения на прием и отправление самолетов были введены по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения, отмечали в пресс-службе аэропорта. Рейсы, летевшие в Казань, направляли в Нижнекамск, Самару и Ульяновск. В самом аэропорту с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани.