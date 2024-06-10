Тела матери и сына обнаружили под окнами дома на западе Москвы

Тела матери и сына обнаружили под окнами многоэтажки на Крылатской улице в Москве. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Информация о двух телах на Крылатской поступила в московскую полицию в 9:05. В оперативных службах агентству рассказали, что умершие — это 15-летний подросток и 53-летняя женщина.

Портал MSK1.RU, находящийся на месте происшествия, пишет, что тела были найдены у ЖК «Долина грез».

«На месте находятся сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в ГУ МВД России по Москве.