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    В Петербурге дворника тяжело ранили в ответ на замечание подросткам, бросавшим мусор с балкона

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    Дворник из Фрунзенского района Петербурга госпитализирован в тяжелом состоянии после конфликта с подростками на Бухарестской. Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, мужчина помещен в шоковую реанимацию НИИ Джанелидзе с ножевым ранением в живот.

    Инцидент произошел накануне вечером в доме 152к2 по улице Бухарестской. 32-летний дворник заметил, как подростки бросают мусор с 12 этажа. В ответ на замечание ему воткнули нож в живот и избили. Выбегая из парадной, юноши встретились с еще одним мужчиной, который оказал им сопротивление.

    Полиция уже задержала одного участника. Это девятиклассник, проживающий на улице Олеко Дундича. Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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