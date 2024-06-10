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    Девять «жен» и гражданина Афганистана задержали в городе невест за фиктивные свадьбы

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    Иностранец и два россиянина стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции в Ивановской области. Также в списке подозреваемых девять женщин, которые вышли замуж за деньги.

    О задержаниях 10 июня сообщает МВД Медиа. Организатор схемы родом из Афганистана, он решением суда отправлен под стражу. Еще два участника схемы под домашним арестом.

    Девять «жен» под подпиской о невыезде. Они рассказали следствию, как по предложению арестованных выходили замуж за афганцев — в обмен на 10–20 тысяч рублей. Их мужей также нашли и опросили.

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