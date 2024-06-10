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    BFMTV: премьер Франции хотел уйти в отставку, чтобы предотвратить роспуск парламента

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    Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ходе правительственной встречи в воскресенье попросил президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом 10 июня сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

    «Габриэль Атталь пытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и вместо этого принять его отставку, однако президент отказался», — пишет BFMTV. Издание отмечает, что Макрон считает Атталя лучшим вариантом для избирательной кампании на предстоящих выборах в законодательные органы страны.

    Накануне во Франции и других странах ЕС прошли выборы в Европарламент. По итогам голосования во Франции 32% получила партия «Национальное объединение». «Возрождение» — партия президента Эммануэля Макрона — набрала только 15,4%, заняв второе место. Тогда президент республики объявил о роспуске Национального собрания и назначил внеочередные выборы в парламент. Последний раз такое произошло в 1997 при президенте Жаке Шираке.

    Габриэль Атталь — бывший министр образования, он был назначен премьер-министром в январе этого года, став самым молодым главой правительства в истории Франции. В январе французская пресса писала, что Атталь является самым популярным министром среди действующего состава кабмина. Считалось, что одна из главных задач министра на новом посту — обеспечить успех правящей партии «Ренессанс» («Возрождение») на выборах в Европарламент.

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    ПарламентРоспускЭммануэль МакронФранция
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