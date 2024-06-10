BFMTV: премьер Франции хотел уйти в отставку, чтобы предотвратить роспуск парламента

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ходе правительственной встречи в воскресенье попросил президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом 10 июня сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Габриэль Атталь пытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и вместо этого принять его отставку, однако президент отказался», — пишет BFMTV. Издание отмечает, что Макрон считает Атталя лучшим вариантом для избирательной кампании на предстоящих выборах в законодательные органы страны.

