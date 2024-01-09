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    Правительство Франции возглавил Габриэль Атталь. Это самый молодой премьер-министр в истории республики

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    14 комментариев
    Фото: Liewig Christian / ABACA / TASS
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    Министр образования Габриэль Атталь назначен новым главой правительства Франции, сообщается на сайте Елисейского дворца. Соответствующее решение принял президент Эммануэль Макрон.

    Самый молодой премьер

    Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции. До этого таковым считался Лоран Фабиус, который возглавил кабмин в 1984 году в возрасте 37 лет.

    Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар. Его отец — юрист Ив Атталь — родился в еврейской семье из Туниса, мать — православная христианка Мари де Курисс, много лет работавшая в продюсерской компании, женщина родом из семьи белых эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы.

    У нового премьера три сестры. По данным СМИ, в юности мужчина состоял в близких отношениях с певицей Джойс Джонатан, но сейчас ему приписывают роман с одним из евродепутатов. В 2018 году нетрадиционную ориентацию Атталя раскрыл его бывший одноклассник, который также решил податься в политику. Габриэль Атталь окончил Институт политических наук, помимо этого у политика есть диплом правоведа университета Париж II.

    Свою политическую карьеру он начал в Социалистической партии, затем присоединился к движению Макрона «Республика на марше». От этого движения он был избран в парламент. В 2020 году стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что определило его дальнейшую карьеру. В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, который отвечает за государственные счета в минэкономики. В июле 2023 года он возглавил министерство образования.

    В BFMTV его называют самым популярным министром среди действующего состава кабмина. По мнению аналитиков, одна из главных задач Атталя на новом посту — обеспечить успех правящей партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне.

    Предшественница

    62-летняя Элизабет Борн ушла в отставку с поста главы правительства накануне. Макрон поблагодарил Борн и отметил, что ее работа на службе нации была образцовой. «Вы реализовали наш проект с мужеством, целеустремленностью и решимостью женщин страны», — заявил Макрон. Речь идет о пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. В результате этой реформы, которая не нашла понимания со стороны граждан, во Франции прошли протесты.

    Фото: Liewig Christian / ABACA / TASS

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    Комментарии 14

    Гость09 Янв 2024 в 17:59
    O tempora, o mores!
    +0−0
    Гость09 Янв 2024 в 17:37
    отлично
    +0−1
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