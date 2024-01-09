Правительство Франции возглавил Габриэль Атталь. Это самый молодой премьер-министр в истории республики

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции. До этого таковым считался Лоран Фабиус, который возглавил кабмин в 1984 году в возрасте 37 лет.

Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар. Его отец — юрист Ив Атталь — родился в еврейской семье из Туниса, мать — православная христианка Мари де Курисс, много лет работавшая в продюсерской компании, женщина родом из семьи белых эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы.

У нового премьера три сестры. По данным СМИ, в юности мужчина состоял в близких отношениях с певицей Джойс Джонатан, но сейчас ему приписывают роман с одним из евродепутатов. В 2018 году нетрадиционную ориентацию Атталя раскрыл его бывший одноклассник, который также решил податься в политику. Габриэль Атталь окончил Институт политических наук, помимо этого у политика есть диплом правоведа университета Париж II.

Свою политическую карьеру он начал в Социалистической партии, затем присоединился к движению Макрона «Республика на марше». От этого движения он был избран в парламент. В 2020 году стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что определило его дальнейшую карьеру. В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, который отвечает за государственные счета в минэкономики. В июле 2023 года он возглавил министерство образования.

В BFMTV его называют самым популярным министром среди действующего состава кабмина. По мнению аналитиков, одна из главных задач Атталя на новом посту — обеспечить успех правящей партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне.