На ЗСД вспыхнул грузовик — есть трудности с проездом

На ЗСД в Петербурге загорелся грузовик. Огонь объял транспортное средство, а дым заволок проезжую часть, сообщили очевидцы в понедельник, 10 июня.
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По словам водителей, пожар произошел около 10 утра. Вероятно, горит «Газель».
Как сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», загорелось грузовое транспортное средство. На месте работают сотрудники МЧС. Движение на время закрывали, однако сейчас оно открыто по части полос, есть незначительное затруднение движения, о котором водителей уже предупредили, добавили в организации.
По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании на ЗСД поступил в 10:55. В грузовом автомобиле сгорели сгораемые части. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 11:04. Судя по данным «Яндекса», пробка на магистрали все еще сохраняется — от съезда на Благодатную до 7 км ЗСД.