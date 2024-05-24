13 июня — Клуб «Ресторатор»

Тематическое заседание «Бары»
Заседание клуба «Ресторатор» состоится 13 июня 2024 года, модератор заседания — Дмитрий Грозный.
Петербург по праву носит название барной столицы России. В городе работает огромное количество интересных концепций, как от опытных предприниманителей, так и новичков рынка. На карте города сформировалось несколько барных кластеров и улиц. Заведения работают в самых разных форматах: есть бы винные, есть пивные, есть коктейльные, кроме того, в городе исторически развивается культура рюмочных. При этом власти периодически пытаются ввести свои ограничения в этот бизнес, чего только стоит знаменитый закон «о наливайках».
Вопросы для обсуждения:
• Проблемы и тренды: как меняется рынок и потребитель?
• Бар 2024: что в нем должно быть и чего не должно?
• Сколько зарабатывают бары?
• Взаимодействие с алкогольными компаниями.
• Успешные новые концепции.
• Барные улицы: спасение или зло?
• Перспективы рынка.
К участию в круглом столе приглашаются владельцы и управляющие баров, производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru