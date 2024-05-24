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    13 июня — Клуб «Ресторатор»

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    Тематическое заседание «Бары»

    Заседание клуба «Ресторатор» состоится 13 июня 2024 года, модератор заседания — Дмитрий Грозный.

    Фото: www.istockphoto.com
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    Петербург по праву носит название барной столицы России. В городе работает огромное количество интересных концепций, как от опытных предприниманителей, так и новичков рынка. На карте города сформировалось несколько барных кластеров и улиц. Заведения работают в самых разных форматах: есть бы винные, есть пивные, есть коктейльные, кроме того, в городе исторически развивается культура рюмочных. При этом власти периодически пытаются ввести свои ограничения в этот бизнес, чего только стоит знаменитый закон «о наливайках».

    Вопросы для обсуждения:

    • Проблемы и тренды: как меняется рынок и потребитель?

    • Бар 2024: что в нем должно быть и чего не должно?

    • Сколько зарабатывают бары?

    • Взаимодействие с алкогольными компаниями.

    • Успешные новые концепции.

    • Барные улицы: спасение или зло?

    • Перспективы рынка.

    К участию в круглом столе приглашаются владельцы и управляющие баров, производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.

    По вопросам участия обращаться:

    Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru

    План мероприятий
    Фото: www.istockphoto.com

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