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    В НАТО идут консультации о приведении ядерного арсенала альянса в состояние готовности

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    16 комментариев

    Страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) ведут переговоры о приведении своего ядерного арсенала в режим готовности. Об этом стало известно из материала The Telegraph.

    По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, сейчас проходят консультации на предмет того количества ядерных боеголовок, которые должны находиться на хранении, и той части, которая будет переведена в режим боеготовности. Точное число таких боеголовок и подробности он приводить не стал.

    При этом он отметил важность «прозрачности» ядерной стратегии НАТО, назвав ее краеугольным камнем политики сдерживания, и добавил, что цель НАТО — мир без ядерного оружия, но оно существует, «мы будем оставаться ядерным альянсом» (цитата по «Интерфакс»).

    Между тем, в России проходят учения нестратегических ядерных сил. Ранее Минобороны показало видео первого и второго этапов учений.

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    НАТОЙенс СтолтенбергЯдерное оружиеАрсеналРежим готовности
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    Комментарии 16

    Zdobsi17 Июн 2024 в 09:30
    Приводить в готовность есть что. Только толку-этого всего что есть не хватит. Они думают сконцентрировать войска и на тачанках, ой извините абрамсах и прочей технике въехать. Всем миром. Концепция не поменялась именное, что они считают, что все природные ресурсы-их и можно дёшево и сердито их покупать и отсюда и фактически конфискация активов за "сверхдоходы". И они не отступятся, если что то не поменяет ход этой риторики. А ядерное вооружение-это весьма странная вещь. Из за одного заряда может исчезнуть целая страна в Европе. Но они этого тоже не понимают. Мерилом силы для запада является такое же действие, как бессмысленная бомбардировка Дрездена Англией и США в 1945 году. Это они понимают. Но не понимают, за что уничтожили WTC башни-близнецы. Вот за то же самое. Хорошо, что мы придерживаемся всегда другой концепции мира и идеологии и подобных акций устрашительного уничтожения мирного населения никогда не осуществляли.
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