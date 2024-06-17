В НАТО идут консультации о приведении ядерного арсенала альянса в состояние готовности

Страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) ведут переговоры о приведении своего ядерного арсенала в режим готовности. Об этом стало известно из материала The Telegraph.

По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, сейчас проходят консультации на предмет того количества ядерных боеголовок, которые должны находиться на хранении, и той части, которая будет переведена в режим боеготовности. Точное число таких боеголовок и подробности он приводить не стал.

При этом он отметил важность «прозрачности» ядерной стратегии НАТО, назвав ее краеугольным камнем политики сдерживания, и добавил, что цель НАТО — мир без ядерного оружия, но оно существует, «мы будем оставаться ядерным альянсом» (цитата по «Интерфакс»).