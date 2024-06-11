Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался. Минобороны показывает, как это выглядит

Запущен второй этап учения нестратегических ядерных сил, на нем будет отработана совместная подготовка частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщает 11 июня Минобороны РФ.
Минобороны России
«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — отмечается в сообщении.
На первом этапе, который начался 21 мая, ракетные соединения Южного военного округа отработали получение учебных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ракет-носителей и скрытного выдвижения их на место для подготовки к пуску. Подразделения авиации Воздушно-космических сил, задействованные в учении, тренировали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения (в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал») и вылеты в районы патрулирования. Минобороны показывало, как проходил первый этап учений.