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    Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался. Минобороны показывает, как это выглядит

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    Запущен второй этап учения нестратегических ядерных сил, на нем будет отработана совместная подготовка частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщает 11 июня Минобороны РФ.

    Минобороны России

    «Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — отмечается в сообщении.

    На первом этапе, который начался 21 мая, ракетные соединения Южного военного округа отработали получение учебных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ракет-носителей и скрытного выдвижения их на место для подготовки к пуску. Подразделения авиации Воздушно-космических сил, задействованные в учении, тренировали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения (в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал») и вылеты в районы патрулирования. Минобороны показывало, как проходил первый этап учений.

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