Активы Caterpillar в России достались структуре фонда из Армении Balchug Capital. В их числе — завод в Тосно

Российские активы американской компании Caterpillar переданы российской компании, подконтрольной фонду Balchug Capital предпринимателя Давида Амаряна. Об этом стало известно 17 июня из публикации «Интерфакс».
Активы включают в себя завод спецтехники в городе Тосно Ленинградской области и московскую лизинговую дочернюю компанию.
Сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО «ПСК — Новые решения».
Передачу активов Caterpillar российскому инвестору в конце 2023 года одобрил своим распоряжением Владимир Путин.
Caterpillar весной 2022 года приостановила работу завода в городе Тосно, который работал с 2000 года, из-за введения санкций и логистических сбоев на фоне начала СВО на территории Украины. На заводе Caterpillar производились внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat и компоненты для машин и оборудования, экспортировавшиеся затем на европейские заводы.
Ранее российские активы украинского производителя водки «Хортица» были обращены в доход государства.