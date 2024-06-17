В Мурманской области на озере Имандра потерпел крушение гидроплан. Спасатели ведут поиск пилота

Одномоторный гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области в районе населенного пункта Тик-Губа городского округа города Апатиты. Об этом 17 июня сообщает телеграм-канал МЧС России.
По имеющейся информации, гидросамолет взлетел с нарушениями правил полета и подготовки к ним, и вылет его был несанкционированным. В настоящий момент водолазы обследуют место падения и ищут пилота — мужчины 1978 года рождения. Пассажиры на борту судна отсутствовали. К работам привлечены 19 специалистов и 8 единиц техники.
Гидроплан «Орион-11» находится на глубине от 4 до 5 метров.
Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.