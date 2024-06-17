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    Маск: в будущем мозговые импланты заменят телефоны

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    В будущем люди будут использовать мозговые импланты для связи между собой. Это сможет стать заменой мобильных гаджетов. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

    Так миллиардер отреагировал на пост пародийного аккаунта Not Elon Musk. «А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — спросил автор аккаунта.

    В комментариях Маск ответил, что «в будущем не будет телефонов, будет только Neuralink».

    Компания Илона Маска Neuralink провела первую операцию по вживлению импланта в мозг человека в январе текущего года. Сейчас ведется поиск второго добровольца для эксперимента по вживлению мозгового импланта, с помощью которого можно управлять компьютером и телефоном при помощи одной лишь мысли.

    Ранее бизнесмен негативно отреагировал на новую версию операционной системы со встроенной технологией искусственного интеллекта для устройств Apple. Он даже пригрозил запретить своим сотрудникам пользоваться техникой компании, если она будет использовать анонсированные новинки.

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