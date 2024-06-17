Маск: в будущем мозговые импланты заменят телефоны

В будущем люди будут использовать мозговые импланты для связи между собой. Это сможет стать заменой мобильных гаджетов. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.



Так миллиардер отреагировал на пост пародийного аккаунта Not Elon Musk. «А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — спросил автор аккаунта.



В комментариях Маск ответил, что «в будущем не будет телефонов, будет только Neuralink».

Компания Илона Маска Neuralink провела первую операцию по вживлению импланта в мозг человека в январе текущего года. Сейчас ведется поиск второго добровольца для эксперимента по вживлению мозгового импланта, с помощью которого можно управлять компьютером и телефоном при помощи одной лишь мысли.