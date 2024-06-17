    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.07eur95.15

    Вину признал. Петербургский горсуд наказал педофила, надругавшегося над двумя девочками

    2115
    3 комментария

    Петербургский горсуд вынес приговор в отношении педофила Александра Шевченко. За надругательство над двумя школьницами он получил 17 лет колонии строгого режима.

    Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, преступника признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет об изнасиловании, незаконном сбыте запрещенных веществ, изготовлении порноматериалов с участием детей и склонении к употреблению наркотиков. Он признался во всех, кроме последнего.

    Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Прокурор просил наказать педофила 23 годами заключения.

    Напомним, что Шевченко надругался над двумя ученицами, 10 и 11 лет. Полиция Выборгского района задержала 24-летнего петербуржца после заявления отца одной из них. Девочек госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Пострадавшие рассказали о незнакомце, который что-то капал им в нос и совершал насилие в офисе на Гельсингфорсской улице.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилПриговорШевченко
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close