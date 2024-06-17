Вину признал. Петербургский горсуд наказал педофила, надругавшегося над двумя девочками

Петербургский горсуд вынес приговор в отношении педофила Александра Шевченко. За надругательство над двумя школьницами он получил 17 лет колонии строгого режима.



Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, преступника признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет об изнасиловании, незаконном сбыте запрещенных веществ, изготовлении порноматериалов с участием детей и склонении к употреблению наркотиков. Он признался во всех, кроме последнего.



Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Прокурор просил наказать педофила 23 годами заключения.



Напомним, что Шевченко надругался над двумя ученицами, 10 и 11 лет. Полиция Выборгского района задержала 24-летнего петербуржца после заявления отца одной из них. Девочек госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Пострадавшие рассказали о незнакомце, который что-то капал им в нос и совершал насилие в офисе на Гельсингфорсской улице.

