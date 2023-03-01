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    Суд не отпустил домой петербуржца, признавшего вину в педофилии. Ему помогали капли в нос

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    Выборгский райсуд Петербурга избрал меру пресечения фигуранту дела о насилии над детьми, которых вывели из строя капли в нос. Александр Шевченко не отрицает преступление, но ждать финала расследования хотел бы с большим комфортом.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 марта, Шевченко арестован по ходатайству следствия до 26 апреля. Ему вменят насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 10 и 11 лет.

    Фигурант признал вину, но переезду в следственный изолятор воспротивился. Он и защитник просили у суда ограничиться домашним арестом.

    Полиция Выборгского района задержала 24-летнего менеджера после заявления отца 10-летней девочки. Её и подругу-погодку госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Девочки рассказали о незнакомце, который что-то капал им в нос и совершал насилие в офисе на Гельсингфорсской.

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    ПетербургНасилие над детьмиСуд
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