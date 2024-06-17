    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    762мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.07eur95.15

    Искали 12 лет. ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза Донских, подозреваемого в хищении 2 млрд рублей

    1630
    обсудить

    Бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских задержали после 12 лет в бегах. Он подозревается в хищении более 2 миллиардов рублей.

    Как сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности России (ФСБ) 17 июня, уголовное дело в отношении Донских возбудили в 2011–2012 годах. Следствие установило, что он был организатором хищения средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка. Вместе с ним работали подельники. Его сообщникам дали 9 и 11,5 года тюрьмы. Пока они сидели, Донских был в бегах.

    Липецкий суд уже избрал меру пресечения бывшему чиновнику. Сейчас он находится под стражей и ждет приговора. Следователи закрепляют доказательства причастности Донских к преступлению.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Карачаево-Черкесии задержали членов организованной группы по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о 60 миллионах рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХищениеЗадержание
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close