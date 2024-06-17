Искали 12 лет. ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза Донских, подозреваемого в хищении 2 млрд рублей

Бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских задержали после 12 лет в бегах. Он подозревается в хищении более 2 миллиардов рублей.



Как сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности России (ФСБ) 17 июня, уголовное дело в отношении Донских возбудили в 2011–2012 годах. Следствие установило, что он был организатором хищения средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка. Вместе с ним работали подельники. Его сообщникам дали 9 и 11,5 года тюрьмы. Пока они сидели, Донских был в бегах.

