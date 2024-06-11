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    Чиновников и силовиков задержали в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях в особо крупном размере

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    Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии членов организованной группы по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Среди подозреваемых — высокопоставленные чиновники и представили правопорядка.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ 11 июня, следствие установило, что члены организованной группы могут быть причастны к хищению из бюджета около 60 млн рублей. Речь идет о целевых субсидиях в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

    Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, указывающие на их преступную деятельность. Кто конкретно доставлен в отдел, не сообщается.

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    Хищение бюджетных средствКарачаево-Черкесия
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