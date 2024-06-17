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    Песков о ядерном оружии НАТО: «Очередное нагнетание напряженности»

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.

    «Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — сказал Песков.

    Ранее Столтенберг заявил газете Telegraph, что страны НАТО должны показать свой ядерный арсенал, «чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления о ядерном оружии не согласовываются с декларацией, которую подписали 80 стран по итогам саммита в Швейцарии.

    «То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где <...> говорится <...> о недопустимости такой риторики», — отметил Песков.

    Йенс Столтенберг сегодня заявил, что сейчас в НАТО проходят консультации на предмет того количества ядерных боеголовок, которые должны находиться на хранении, и той части, которая будет переведена в режим боеготовности.

    Ранее политолог Сергей Караганов, также занимающий пост почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение», в которой обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.

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