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    Глава украинского МИД Кулеба заявил, что следующий «Саммит мира» должен пройти с участием России

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    За столом переговоров по вопросу прекращения боевых действий на территории Украины нужна Россия. Об этом по итогам саммита в Швейцарии заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Его слова 16 июня цитирует издание «Главком». Он высказал мнение, что прямого диалога с Россией в этом вопросе не избежать и поэтому представители страны должны быть приглашены к участию на следующий саммит.

    «Мы понимаем прекрасно, что придет момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим говорить России на языке ультиматумов», — высказал позицию министр.

    Его слова стали продолжением мысли президента Украины Владимира Зеленского. По итогам саммита он сказал, что следующая встреча подобного формата должна пройти через месяцы, а не годы.

    Ранее 80 стран из 91 участвующей в саммите подписали итоговое коммюнике. В нем говорилось о необходимости возврата военнопленных и возвращении под контроль Украины ЗАЭС и морских портов. Позже Иордания и Ирак исчезли из списка подписантов. Те страны, которые изначально не обозначили свое согласие с итоговыми формулировками сообщали, что, по их мнению, к миру могут привести только те условия, которые устроят обе стороны.

    В преддверии саммита Владимир Путин назвал свои условия мирного соглашения. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание регионов территориями России, а также внеблоковый статус Украины. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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