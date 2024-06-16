Глава украинского МИД Кулеба заявил, что следующий «Саммит мира» должен пройти с участием России

За столом переговоров по вопросу прекращения боевых действий на территории Украины нужна Россия. Об этом по итогам саммита в Швейцарии заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Его слова 16 июня цитирует издание «Главком». Он высказал мнение, что прямого диалога с Россией в этом вопросе не избежать и поэтому представители страны должны быть приглашены к участию на следующий саммит.

«Мы понимаем прекрасно, что придет момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим говорить России на языке ультиматумов», — высказал позицию министр.