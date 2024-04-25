«Мы начинаем напрягать бизнес». Депутаты пытаются поженить борьбу с наливайками и статус «барной столицы»

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дискуссия в Законодательном собрании о запрете ночной продажи алкоголя в жилых домах для общепита парадоксальным образом дошла до мысли смягчить ограничения для магазинов. Идея алко-резерваций, предложенная жителями центра, не нашла отклика у бизнеса и депутатов.



Ограничения продажи алкоголя в жилых домах 25 апреля обсудила рабочая группа Законодательного собрания Петербурга. Как ранее рассказывала «Фонтанка», о них заговорили после того, как Госдума наделила регионы новыми полномочиями в этой сфере.



Сейчас в Северной столице запрещена продажа спиртного в магазинах — с 22.00 до 11.00, однако недобросовестные предприниматели мимикрируют под общепит, получают лицензию, и продолжают работать ночь напролет, а их шумные посетители лишают сна горожан.

Чтобы убрать эту лазейку, рабочая группа предложила ввести временные рамки и для общепита. В частности, в рабочие дни запретить продажу алкоголя (а также пива, сидра и пуаре) с 0.00 до 8.00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 3.00 до 7.00. Но из-под действия ограничений предлагалось вывести рестораны и все прочие заведения в туристических локациях.



Идею поддержала полиция Петербурга, и даже в более жестком виде. «В силу того, что статистика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянений, растет неумолимо, предлагаем привести [правила для общепита] в соответствие с розницей, то есть с 22.00 до 11.00», — заявила Нина Исакова Александровна, заместитель начальника 2 отдела Правового управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Бизнес предсказуемо встретил инициативу в штыки. Запрет на ночную продажу спиртного приведет к закрытию добросовестного бизнеса и, поскольку спрос никуда не денется, вызовет всплеск продажи нелегального алкоголя и ухудшению криминогенной обстановки, считает представитель сети «РосАл» Борис Борисов. «Они [криминальные структуры ] только и ждут, чтоб решение было принято», — подчеркнул он. По его словам, если уж ограничивать, то с 3.00 до 7.00, и то нужно дать бизнесу год для адаптации к новым условиям.



Увеличить время работы общепита в жилых домах хотя бы до 4.00 предложила ресторатор Екатерина Бокучава (Saint Espresso, «Место», «Бар 8» и другие). «Мы живём в городе разведенных мостов. Если заведение закроется в 3 ночи, надо где-то находиться два часа, чтобы перебраться на ту сторону», — пояснила она.

Но даже от таких мягких ограничений могут пострадать заведения, работающие в формате ночных клубов, отметил представитель Союза независимых рестораторов Александр Романенко. «Ограничение по часам равно закрытие, как бы это ни пытались прикрыть мишурой», — подчеркнул он. И идею вывести из-под запрета заведения в туристическом центре назвал сегрегацией: «Хорошие бары в иных районах будут в неравных условиях».



Предприниматель предложил депутатам изучить пример Швеции, где розничная продажа алкоголя находится в руках государства, самих магазинов мало и работают они очень ограниченное время, при этом власти страны всячески поддерживают барный бизнес. «Общественное питание и бары и осуществляют деалкоголизацию. Пьют меньше и под присмотром профессионалов рынка», — сказал он.

Когда во время пандемии коронавируса предприятиям общественного питания запретили работать по ночам, многие ушли в минус, напомнил глава Союза улицы Рубинштейна, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Максим Жуков. А если бизнес будет нерентабельным, то никакие субсидии не спасут — заведения просто закроются.



«Ограничения приведут к тому, что по паркам и дворам будут сидеть ночью с бутылкой», — подчеркнул директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. При этом есть ночные заведения, том числе в жилых домах, к которым у жителей претензий нет, отметил он. «Мы создаём новые ограничения, которые приведут к росту нелегального рынка», — согласился представитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, если бы в городе соблюдался закон о тишине, то претензий жителей к общепиту было бы гораздо меньше.



Жители Петербурга, страдающие от засилья питейных заведений, считают, что ограничения на реализацию спиртного с 3.00 до 7.00, которые предлагается установить для выходных дней, слабо помогут им спокойно спать по ночам. «Я в том числе с ядерным оружейным комплексом работаю, мне писать Шойгу, что, извините, затягиваем изготовление баллистических ракет, потому что нужно ждать до 7 утра и не заснуть?» — поинтересовался у парламентариев один из активистов улицы Рубинштейна. Он также высказался против вывода из-под ограничений популярных у гостей города локаций. «Это обрекает жителей туристических районов на бессонные ночи», — отметил Александр Хитрук. По его мнению, покой горожан могло бы обеспечить переселение ночного бизнеса в нежилые зоны — например, в Новую Голландию и Перинные ряды. Идею поддержали и другие жители, участвовавшие в заседании рабочей группы.



Впрочем, в МВД идеей алко-резерваций не вдохновились. «Будет высокая концентрация правонарушений», — сказала Нина Исакова.

Екатерина Бокучава согласилась, что интересы населения превыше бизнеса. «Но чем права пьющих отличаются от прав непьющих?», — спросила она участников дискуссии. Ресторатор призвала оставить в покое цивилизованные заведения, а сосредоточиться на борьбе с наливайками, из-за которых все и собрались.

В самом конце встречи слово взяли депутаты. Парламентарии заверили собравшихся, что задачи кошмарить законопослушный бизнес у них нет. «Мы — барная столица», — заявил единоросс Павел Крупник. По его словам, бары предлагают гражданам цивилизованный досуг, а городу приносят налоги. Представитель ЛДПР Павел Иткин вспомнил пример опечатанной Думской, который, по его мнению, доказывает, что на недобросовестный общепит все же можно найти управу. «Давайте бороться с тем что мешает, а не с теми, кто цивилизованно работает», — призвал он.



Депутат от «Новых людей» Дмитрий Павлов предостерег коллег от слишком жестких ограничений. «Мы начинаем напрягать бизнес, который смотрит на это и думает — а может? чем-то другим заняться?», — сказал он. Его однопартиец Дмитрий Панов призвал мыслить «нелинейно» и вместо ограничений для ресторанов рассмотреть увеличение разрешенного времени «дисциплинированной продажи алкоголя» в магазинах до 23.00. Это поможет снизить потребление нелегального алкоголя, «которым люди травятся», пояснил депутат.



В итоге парламентарии сошлись на том, что надо предложениями еще надо работать- чтобы запреты ударили по рюмочным-оборотням, а честный общепит не затронули. «Ожидать явки с повинной от владельцев наливаек не приходится», — признал глава рабочей группы Денис Четырбок.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

