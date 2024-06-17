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    Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован по подозрению в получении взятки

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    Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, был заключен под стражу до 11 августа 2024 года. Об избрании меры пресечения Свердловским районным судом Иркутска 17 июня сообщает пресс-служба областного суда.

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия.

    Вадим Владимиров, ранее возглавлявший Красноярскую железную дорогу, работает руководителем Восточно-Сибирской железной дороги с марта 2021 года. В январе ВСЖД уже опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку. Следственные органы пока не публиковали официальную информацию о задержании и обвинениях в адрес главы ВСЖД.

    Восточно-Сибирская железная дорога — подразделение РЖД, которое располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В пределах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

    Ранее заместителя главного дорожника Новосибирской области Константина Громенко заподозрили в получении взятки — его связали с липовым оборудованием на пунктах весового контроля. Сегодня Центральный районный суд Новосибирска также заключил его под стражу до 13 августа 2024 года.

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