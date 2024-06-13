Замглавного дорожника Новосибирской области заподозрили в получении взятки — его связали с липовым оборудованием на пунктах весового контроля

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Константина Громенко. Его подозревают в получении взятки (ст.290 УК РФ), сообщили 13 июня в Следственном комитете РФ.
Дело Константина Громенко связано с преследованием директора новосибирской компании «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Сидоренко похитил бюджетные деньги, выделенные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на оборудование пунктов весогабаритного контроля на региональных трассах. По техзаданию пункты должны были быть оборудованы чешскими весоизмерительными модулями, но якобы по распоряжению Сидоренко специалисты установили самодельное оборудование из российских и китайских более дешёвых комплектующих, «не отвечающих техническим требованиям». В результате областному бюджету был нанесен ущерб в размере более 6 млн рублей.
Предполагается, что замглавы новосибирского ТУАД Константин Громенко мог содействовать директору «ИТС-Сибирь» в его афере за вознаграждение. Громенко сейчас допрашивают следователи. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.