МЧС: в Петербурге ждут грозу и порывистый ветер

В Петербурге завтра, во вторник, ждут грозу и сильный ветер. Об ожидаемом ухудшении погоды сообщает 17 июня региональное управление МЧС.
«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 14 м/с», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Напомним, о приближении к городу южного циклона ранее предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его прогнозу, во вторник похолодает до +20 градусов. Уже ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, а днем в Ленинградской области местами возможен и град.