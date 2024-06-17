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    МЧС: в Петербурге ждут грозу и порывистый ветер

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    В Петербурге завтра, во вторник, ждут грозу и сильный ветер. Об ожидаемом ухудшении погоды сообщает 17 июня региональное управление МЧС.

    «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 14 м/с», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

    Напомним, о приближении к городу южного циклона ранее предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его прогнозу, во вторник похолодает до +20 градусов. Уже ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, а днем в Ленинградской области местами возможен и град.

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