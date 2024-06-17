Южный циклон несет Петербургу дожди, грозы и неопределенность

Новая неделя начинается в Петербурге жарким днем, а продолжится теплой, но непогодой. Виной этому непредсказуемый южный циклон, рассказал 17 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В понедельник, по данным синоптика, в Петербурге ожидают до +28 градусов. Однако уже во вторник погода вернется к норме, и температура снизится до +20. С юга приближается циклон, несущий облачность и осадки. Он пройдет через Центральный район и уйдет на север восточнее Петербурга, а на погоду начнет влиять уже сегодня ночью. Восточные районы Ленобласти почувствуют его еще и завтра днем.

«Так как циклон южный, то принесет он нам все летние конвективные явления, но в каких районах они будут развиваться даже сейчас трудно указать. Неустойчивость не только в атмосфере, но неопределенность и в местах образования этих явлений», — отмечает синоптик.

Уже ночью ожидаются не только кратковременные дожди, но и отдельные ливни и грозы, а днем местами по области возможен и град. Затем циклон отойдет к Онежскому озеру, и днем усилится западный ветер до 8–13 м/с.