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    Южный циклон несет Петербургу дожди, грозы и неопределенность

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    Новая неделя начинается в Петербурге жарким днем, а продолжится теплой, но непогодой. Виной этому непредсказуемый южный циклон, рассказал 17 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    В понедельник, по данным синоптика, в Петербурге ожидают до +28 градусов. Однако уже во вторник погода вернется к норме, и температура снизится до +20. С юга приближается циклон, несущий облачность и осадки. Он пройдет через Центральный район и уйдет на север восточнее Петербурга, а на погоду начнет влиять уже сегодня ночью. Восточные районы Ленобласти почувствуют его еще и завтра днем.

    «Так как циклон южный, то принесет он нам все летние конвективные явления, но в каких районах они будут развиваться даже сейчас трудно указать. Неустойчивость не только в атмосфере, но неопределенность и в местах образования этих явлений», — отмечает синоптик.

    Уже ночью ожидаются не только кратковременные дожди, но и отдельные ливни и грозы, а днем местами по области возможен и град. Затем циклон отойдет к Онежскому озеру, и днем усилится западный ветер до 8–13 м/с.

    Дальше регион ждет небольшой перерыв и — новый циклон. Он будет смещаться с юго-запада и снова принесет дожди с 19 на 20 июня. Дневная температура воздуха при этом останется чуть выше +20 градусов. Ожидается, что такое тепло сохранится в Петербурге до конца недели.

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