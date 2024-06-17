Грозы, туманы и дожди: синоптик обещает неспокойную неделю в Петербурге

Погода начавшейся недели в Петербурге будет нестабильной, часто и резко меняющейся, а во второй половине срока её окончательно испортят сильные ветры и холодные воздушные массы. Об этом 17 июня рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Уже сегодня Петербург ощутит влияние активного черноморского циклона, который во вторник, вызывая дожди и грозы, пройдёт на север, через восточные районы области. В среду его на короткое время сменит гребень антициклона, способствуя появлению ночных туманов и прекращая дожди. Однако уже во второй половине дня регион вновь накроет дождевыми облаками очередной фронтальный раздел, на этот раз связанный с атлантическим циклоном. В четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, а в пятницу погоду сформирует тыловая, также прохладная часть уходящего на восток атмосферного вихря, отмечает синоптик.

Сегодня в городе облачно с прояснениями, к вечеру местами кратковременный дождь, по области возможна гроза. Днём +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник облачно, днем с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Ночью +15…+17 градусов, днём +14…+19. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, в конце ночи местами туман, во второй половине дня кратковременные дожди. Ночью +12…+14 градусов, днём +21…+23. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.