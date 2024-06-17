Путин напрямую подчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) переподчинено напрямую президенту Российской Федерации. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 июня.



Указ исключает ФМБА из перечня ведомств, которыми руководит правительство России, и вносит его в список министерств, служб и ведомств, которые подчиняются президенту. Документ вступает в силу со дня подписания.

Федеральное медико-биологическое агентство было создано в 2004 году на базе федерального управления «Медбиоэкстрем». Ведомство занимается нормативно-правовым регулированием в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей, медико-биологическим обеспечением спортсменов, оказанием госуслуг и управлением госимуществом в сфере здравоохранения и так далее.