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    Путин напрямую подчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство

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    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) переподчинено напрямую президенту Российской Федерации. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 июня.

    Указ исключает ФМБА из перечня ведомств, которыми руководит правительство России, и вносит его в список министерств, служб и ведомств, которые подчиняются президенту. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Федеральное медико-биологическое агентство было создано в 2004 году на базе федерального управления «Медбиоэкстрем». Ведомство занимается нормативно-правовым регулированием в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей, медико-биологическим обеспечением спортсменов, оказанием госуслуг и управлением госимуществом в сфере здравоохранения и так далее.

    До 2020 года ФМБА находилось в подчинении Минздрава РФ, а в январе 2020-го указом президента было переподчинено правительству России. С января же 2020 года ведомством руководит экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.

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