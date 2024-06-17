Студент в Оренбургской области изучал работу пожарных, устраивая поджоги. Им двигала мечта самому стать огнеборцем

Полицейские задержали студента за серию поджогов в Шарлыкском районе Оренбургской области. Восемнадцатилетний юноша делал это, чтобы посмотреть на работу пожарных.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области 17 июня, юный пироман развлекался с зажигалкой и сеном по ночам в период с 26 по 30 мая. С помощью этих подручных средств он разводил заветный огонь. Студент, мечтающий с детства стать пожарным, поджигал хозпостройки, сараи, гаражи и автомобиль на улицах Фрунзе и Советской в селе Шарлык. Происходящее молодой человек снимал на видео.
По факту случившихся поджогов возбудили два уголовных дела. Несостоявшийся пожарный может попрощаться с жизнью на свободе на срок до пяти лет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как неизвестный мужчина поджег павильон в Приморском районе Петербурга. Он попал на камеры видеонаблюдения.