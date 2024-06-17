Телеведущая Татьяна Лазарева* стала фигурантом дела об оправдании терроризма

В отношении признанной иностранным агентом актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в письме ГУ МВД по Москве депутату Госдумы Андрею Альшевских. Документ парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале 17 июня.



Дело возбуждено на основании лингвистической проверки высказываний Лазаревой. Специалисты в её словах зафиксировали оправдание терроризма. Производство возбуждено по соответствующей статье (205.2 УК РФ).

Ранее стало известно, что МВД объявило Лазареву в розыск.