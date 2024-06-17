В Москве мужчина бегал по квартирам с ножом: зарезал троих приятелей, напал еще на одного и скрылся

В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на своих знакомых в двух квартирах на юго-западе города. Трое пострадавших скончались. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по столице 17 июня.



Трагедия произошла в одном из домов на улице Бутлерова. По данным следствия, подозреваемый забежал в квартиру, где находились четверо мужчин, и в ходе конфликта ранил двоих ножом, один из них умер на месте. После агрессор в другой квартире смертельно ранил еще одного знакомого.

