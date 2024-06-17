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    В Москве мужчина бегал по квартирам с ножом: зарезал троих приятелей, напал еще на одного и скрылся

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    В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на своих знакомых в двух квартирах на юго-западе города. Трое пострадавших скончались. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по столице 17 июня.


    Трагедия произошла в одном из домов на улице Бутлерова. По данным следствия, подозреваемый забежал в квартиру, где находились четверо мужчин, и в ходе конфликта ранил двоих ножом, один из них умер на месте. После агрессор в другой квартире смертельно ранил еще одного знакомого.

    Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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    Одного пострадавшего госпитализировали, но спасти его так и не удалось. В больнице мужчина умер.

    Уголовное дело возбудили по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что лидер рок-группы напал с ножом на создателя АНО «Цифровые платформы» в Москве. Клинком было нанесено десять ударов.

    Фото: ГСУ СК России по г. Москве

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