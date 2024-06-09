Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, южн

    751мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Девять ударов ножом и один погибший. В Москве лидер рок-группы напал на создателя АНО «Цифровые платформы»

    1927
    5 комментариев

    В Москве напали с ножом на генерального директора автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина. По предварительным данным, клинок был в руках лидера рок-группы «Пасека». Подробности инцидента рассказывает MSK1.RU 9 июня.

    Как пишет портал, в ночь с субботы на воскресенье музыкант Роман Медвёдкин вместе с подругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков сделали им замечание, вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в поножовщину.

    Друг Арсения Щельцина получил девять ударов ножом и скончался на месте. Сам гендир АНО «Цифровые технологии» получил три ножевых ранения и был доставлен в больницу. Впрочем, подозреваемый утверждает, что Позняков и Щельцин напали первые и оскорбляли его девушку.

    Менеджер рок-группы «Пасека» в разговоре с журналистами MSK1.RU подтвердил, что лидера коллектива Романа Медвёдкина задержали спустя несколько часов после трагедии. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Позже в столичном СК сообщили, что ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

    Арсений Щельцин — гендиректор АНО «Цифровые платформы», член IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах власти. Ранее он возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и руководил проектами Института развития интернета, пишет РБК.

    АНО «Цифровые платформы» занимается разработкой отечественных информационных систем, направленных на импортозамещение в сфере IT. Среди последних проектов организации — работа над отечественным аналогом Google Play под названием NashStore.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоМосква
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    28025578109 Июн 2024 в 20:30
    Не ходите, дети, в Африку гулять. (с)
    +0−0
    Хиха Хахинен09 Июн 2024 в 20:19
    АНО «Цифровые платформы» - сугубо распильная контора
    +1−0
    VKuser17419822109 Июн 2024 в 20:17
    По идее: это люди из разных миров- они вообще не должны были встретиться..... их орбиты не должны были пересекаться.... но вот.....жизнь!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close