Девять ударов ножом и один погибший. В Москве лидер рок-группы напал на создателя АНО «Цифровые платформы»

В Москве напали с ножом на генерального директора автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина. По предварительным данным, клинок был в руках лидера рок-группы «Пасека». Подробности инцидента рассказывает MSK1.RU 9 июня.
Как пишет портал, в ночь с субботы на воскресенье музыкант Роман Медвёдкин вместе с подругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков сделали им замечание, вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в поножовщину.
Друг Арсения Щельцина получил девять ударов ножом и скончался на месте. Сам гендир АНО «Цифровые технологии» получил три ножевых ранения и был доставлен в больницу. Впрочем, подозреваемый утверждает, что Позняков и Щельцин напали первые и оскорбляли его девушку.
Менеджер рок-группы «Пасека» в разговоре с журналистами MSK1.RU подтвердил, что лидера коллектива Романа Медвёдкина задержали спустя несколько часов после трагедии. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Позже в столичном СК сообщили, что ему может грозить до
Арсений Щельцин — гендиректор АНО «Цифровые платформы», член
АНО «Цифровые платформы» занимается разработкой отечественных информационных систем, направленных на импортозамещение в сфере IT. Среди последних проектов организации — работа над отечественным аналогом Google Play под названием NashStore.