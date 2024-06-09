Девять ударов ножом и один погибший. В Москве лидер рок-группы напал на создателя АНО «Цифровые платформы»

В Москве напали с ножом на генерального директора автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина. По предварительным данным, клинок был в руках лидера рок-группы «Пасека». Подробности инцидента рассказывает MSK1.RU 9 июня.



Как пишет портал, в ночь с субботы на воскресенье музыкант Роман Медвёдкин вместе с подругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков сделали им замечание, вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в поножовщину.