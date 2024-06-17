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    Восемь человек погибли и 25 пострадали при столкновении двух поездов в Индии

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    В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате как минимум восемь человек погибли. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила газета The Indian Express.

    Авария произошла на главном железнодорожном пути из Калькутты в Силигури. «Восемь человек, в том числе машинист локомотива Канчанджангского экспресса, погибли на месте. Двадцать пять человек получили ранения», — указал представитель местной полиции Абхишек Рой.

    Автор: youtube.com/WION

    К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и аварийные бригады, начата госпитализация пострадавших. Движение поездов дальнего следования приостановлено.

    Ранее «Фонтанка» писала о столкновении поезда и автобуса в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек. После было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги.

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