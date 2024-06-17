Восемь человек погибли и 25 пострадали при столкновении двух поездов в Индии

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате как минимум восемь человек погибли. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила газета The Indian Express.
Авария произошла на главном железнодорожном пути из Калькутты в Силигури. «Восемь человек, в том числе машинист локомотива Канчанджангского экспресса, погибли на месте. Двадцать пять человек получили ранения», — указал представитель местной полиции Абхишек Рой.
Автор: youtube.com/WION
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и аварийные бригады, начата госпитализация пострадавших. Движение поездов дальнего следования приостановлено.
Ранее «Фонтанка» писала о столкновении поезда и автобуса в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек. После было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги.