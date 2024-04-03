Уголовное дело о халатности возбудили после ДТП в Ярославской области, где погибли 7 человек

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП в Ярославской области, в котором погибли 7 человек. Об этом 3 апреля сообщает Следственный комитет РФ.



По версии следствия, 1 апреля на пост дежурного железнодорожного переезда незаконно допустили монтера пути 3-го разряда. Мужчина не прошел для этого никакого обучения. Из-за того, что он совершил грубое нарушение, на станции Берендеево-Шушино столкнулись автобус и поезд. В аварии погибли семь человек.

«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — отмечено в официальном сообщении СК РФ.