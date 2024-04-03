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    Уголовное дело о халатности возбудили после ДТП в Ярославской области, где погибли 7 человек

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    Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП в Ярославской области, в котором погибли 7 человек. Об этом 3 апреля сообщает Следственный комитет РФ.

    По версии следствия, 1 апреля на пост дежурного железнодорожного переезда незаконно допустили монтера пути 3-го разряда. Мужчина не прошел для этого никакого обучения. Из-за того, что он совершил грубое нарушение, на станции Берендеево-Шушино столкнулись автобус и поезд. В аварии погибли семь человек.

    «В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — отмечено в официальном сообщении СК РФ.

    Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер, который поднял шлагбаум для въезда, был пьян.

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