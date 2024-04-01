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    Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян

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    Диспетчер переезда под Ярославлем, где столкнулись автобус и поезд, был пьян, сообщил вечером 1 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал Евраев в своем тг-канале.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что причиной столкновения движущегося поезда и пассажирского автобуса в Ярославской области стала поломка последнего.

    Возбуждено уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда, в результате которого погибли 7 человек.

    Следственный комитет России (СКР) информирует, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Как уточняет СКР, 1 апреля 2024 года на железнодорожном переезде «146-й км» у села Берендеево Ярославской области произошло столкновение пассажирского поезда с рейсовым автобусом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

    «Водитель и 6 пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, погибли от полученных травм на месте», — сказано в сообщении СКР.

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