По делу о ДТП с поездом в Ярославской области задержали монтера пути. Он рассказал, зачем открыл проезд

По уголовному делу о смертельном ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области задержали монтера пути — он является дежурным по железнодорожному переезду. Мужчина признался следователям, что открыл автоматически закрывшийся переезд и пустил транспорт.
Предварительно установлено, что монтер отключил автоматически сработавшие при приближении поезда устройства заграждения переезда (УЗП), освободив дорогу автобусу, сообщает 2 апреля пресс-служба СК РФ. Медицинское освидетельствование задержанного подтвердило, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина пояснил, что поезд по какой-то причине встал между станциями, на переезде стала скапливаться очередь из машин, и он нажал на кнопки и опустил УЗП. Первым в очереди был автобус, он стал пересекать переезд, но застрял у второго шлагбаума. «Автобус несколько раз дернулся, и мне показалось, он заглох», — рассказал задержанный.
В ближайшее время следователь транспортного СК намерен выйти в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.
Напомним, 1 апреля на железнодорожном переезде станции Берендеево пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В результате погибли семь человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них — 16-летняя девушка. Машинист поезда получил травмы. По факту произошедшего возбудили уголовные дела по 263-й и 264-й статьям Уголовного кодекса РФ — о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте и нарушении ПДД, которые привели к гибели двух и более человек. В РЖД пообещали выплатить родным погибших по 3 миллиона рублей.