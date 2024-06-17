В Эстонии на берегу Нарвы построят радарные станции на местах снесенных советских памятников

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии строит новые дополнительные радарные позиции на берегу реки Нарвы взамен снесенных советских памятников. Об этом стало известно из материала издания «Северное побережье».

Сообщается, что новые радары, установленные возле границы с Россией, обеспечат «полный обзор всего происходящего» в приграничной зоне в режиме реального времени. Всего планируется соорудить 14 новых систем слежения в течение трех лет. Одна новая радарная станция возводится возле советского памятника «Три штыка», снесенного в 2022 году, вторая будет расположена на месте постамента памятника советскому танку Т-34, снятого с постамента и отправленного в Эстонский военный музей в 2022-м.

В дополнение к созданию станций слежения идут работы по строительству центров управления — в Нарве и Лухамаа, первый из которых будет сдан в эксплуатацию в начале 2025 года.



Скульптурная композиция «Три штыка», на 18 метров возвышающаяся над ландшафтом неподалеку от злополучного танка Т-34, была открыта летом 1974 года к 30-летию освобождения города от немецких нацистов Красной армией.

Памятник танку Т-34 «Нарвский танк» был установлен в 1970 году на месте, где наступавшие части РККА в 1944 году форсировали Нарву и прорвали немецко-фашистскую оборону.