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    Эстония потратит почти миллион евро на снос советских памятников

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    Правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных монументов советских времен. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров республики Евгению Вяря 6 января сообщает портал национального телерадиовещания (ERR).

    Представитель правительства Эстонии отметила, что данное решение было принято кабмином еще 22 декабря.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как в прошлом году в Нарве демонтировали мемориал с танком Т-34. Многие местные жители выступали против, а МИД России из-за этого направил Эстонии ноту протеста.

    16 августа 2022 года в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. К месту сноса монумента уже днём начали приносить цветы, а вечером неравнодушные граждане выложили там надпись из свечей: «16 августа 2022. Помним, не забудем».

    11 сентября у погранперехода МАПП «Ивангород — Нарва» в Ивангороде установили памятник советскому танку Т-34–85. Именно в этом районе в июле 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарву, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву. Установленный мемориал — точная копия танка, который демонтировали 16 августа.

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