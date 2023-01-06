Эстония потратит почти миллион евро на снос советских памятников

Правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных монументов советских времен. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров республики Евгению Вяря 6 января сообщает портал национального телерадиовещания (ERR).



Представитель правительства Эстонии отметила, что данное решение было принято кабмином еще 22 декабря.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как в прошлом году в Нарве демонтировали мемориал с танком Т-34. Многие местные жители выступали против, а МИД России из-за этого направил Эстонии ноту протеста.

