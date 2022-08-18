МИД России направил Эстонии ноту протеста после демонтажа памятника Т-34 в Нарве

«Вопреки массовым протестам местных жителей, в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж данного монумента, а также еще шести памятников в этом городе. <...> В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — говорится в сообщении от 18 августа на сайте МИДа.

Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа нарвского танка-памятника Т-34. Об этом в четверг сообщил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев.

Нечаев назвал акцию в Нарве «позорной». По его словам, страх эстонских руководителей перед протестным взрывом со стороны местных жителей имеет под собой почву. На данный момент обстановка в городе накалена до предела. Оппозиция горсобрания намерена обратиться в суд из-за действий эстонского государства, противоречащих демократии.



Представитель МИДа не сомневается, что перемещённый в Музей военной истории танк-памятник будет использоваться Таллином в рамках концепции «советской оккупации».



«Фонтанка» писала, что 16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что этого можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением. К месту сноса монумента уже днём начали приносить цветы, а вечером неравнодушные граждане выложили там надпись из свечей: «16 августа 2022. Помним, не забудем».

