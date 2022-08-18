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    МИД России направил Эстонии ноту протеста после демонтажа памятника Т-34 в Нарве

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    5 комментариев

    Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа нарвского танка-памятника Т-34. Об этом в четверг сообщил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев.

    «Вопреки массовым протестам местных жителей, в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж данного монумента, а также еще шести памятников в этом городе. <...> В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — говорится в сообщении от 18 августа на сайте МИДа.

    Нечаев назвал акцию в Нарве «позорной». По его словам, страх эстонских руководителей перед протестным взрывом со стороны местных жителей имеет под собой почву. На данный момент обстановка в городе накалена до предела. Оппозиция горсобрания намерена обратиться в суд из-за действий эстонского государства, противоречащих демократии.

    Представитель МИДа не сомневается, что перемещённый в Музей военной истории танк-памятник будет использоваться Таллином в рамках концепции «советской оккупации».

    «Фонтанка» писала, что 16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что этого можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением. К месту сноса монумента уже днём начали приносить цветы, а вечером неравнодушные граждане выложили там надпись из свечей: «16 августа 2022. Помним, не забудем».

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    Комментарии 5

    HomerMP18 Авг 2022 в 21:01
    Есть предложение как отомстить злодеям: на нашей стороне реки Нарвы прокладываем дорогу до залива, там делаем пляж и курорт со спа-отелями не хуже чем в Усть-Нарве, а по дороге напротив того места где стоял танк можно поставить два танка.
    +0−0
    angel of death18 Авг 2022 в 20:59
    потребовать вернуть танк обратно! если им некуда ставить - у нас полно территорий для размещения данного танка в качестве памятника
    +0−0
    своих не бросаем18 Авг 2022 в 20:59
    после 24 им только ноты и рассылать...сказочные
    +0−0
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