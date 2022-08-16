«Помним, не забудем». К месту сноса танка-памятника Т-34 в Нарве прибывают люди

читательница «Фонтанки» Анастасия
К месту, где ещё вчера стоял нарвский танк-памятник Т-34, начали съезжаться неравнодушные граждане. Не менее 30 человек собрались там во вторник вечером.
Собеседница «Фонтанки» Анастасия пришла туда 16 августа приблизительно в 21:00. По её словам, поступок во многом символичен.
«Ничего особенного люди не делают. Возлагают цветы, зажигают свечи, кто-то плачет», — рассказала женщина.
Из свечей у проезжей части выложили надпись: «16 августа 2022. Помним, не забудем».
«Фонтанка» писала, что в Эстонии во вторник снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский танк Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что произошедшего можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением.