«Помним, не забудем». К месту сноса танка-памятника Т-34 в Нарве прибывают люди

К месту, где ещё вчера стоял нарвский танк-памятник Т-34, начали съезжаться неравнодушные граждане. Не менее 30 человек собрались там во вторник вечером.



Собеседница «Фонтанки» Анастасия пришла туда 16 августа приблизительно в 21:00. По её словам, поступок во многом символичен.



«Ничего особенного люди не делают. Возлагают цветы, зажигают свечи, кто-то плачет», — рассказала женщина.