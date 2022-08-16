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    «Помним, не забудем». К месту сноса танка-памятника Т-34 в Нарве прибывают люди

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    43 комментария

    читательница «Фонтанки» Анастасия

    К месту, где ещё вчера стоял нарвский танк-памятник Т-34, начали съезжаться неравнодушные граждане. Не менее 30 человек собрались там во вторник вечером.

    Собеседница «Фонтанки» Анастасия пришла туда 16 августа приблизительно в 21:00. По её словам, поступок во многом символичен.

    «Ничего особенного люди не делают. Возлагают цветы, зажигают свечи, кто-то плачет», — рассказала женщина.

    Из свечей у проезжей части выложили надпись: «16 августа 2022. Помним, не забудем».

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    «Фонтанка» писала, что в Эстонии во вторник снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский танк Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что произошедшего можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением.

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    Комментарии 43

    Аrenales16 Авг 2022 в 23:43
    Меня удивило другое-люди выразили открытое несогласие с действиями властей,дают интервью СМИ из "недружественных стран",устроили демонстрацию на тему"Помним,не забудем"...А власти никак не реагируют...Где автозаки,запотевшие забрала?Прям как-то не по -людски...
    +4−1
    Ushat Pomoev16 Авг 2022 в 23:33
    На мой взгляд, бороться с памятниками - весьма недостойное занятие. Чем-то напоминающее борьбу с уже умершими людьми.
    Ведь ни те, ни другие тебе не смогут ответить...
    +3−5
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 23:14
    А кто причина и виновник всех событий? Вот то-то и оно!
    +5−1
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