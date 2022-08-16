«Всё могло бы быть по-другому». Экс-мэр Нарвы рассказал, что могло спасти памятник Т-34 от сноса

В Эстонии во вторник снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский танк Т-34. Экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте заявил, что произошедшего можно было избежать, если бы нынешняя градоначальница Катри Райк поторопилась с решением.

«Всё могло бы быть по-другому, если бы наш многоуважаемый мэр города со своими соратниками из состава городского собрания приняли нужное решение. Потому что дали возможность вопрос решать городу, а она затягивала, затягивала, и я не знаю, почему она думала, что с ней будут играть, хотя о сроках было сказано», — заявил Таммисте 16 августа в беседе с корреспондентом «Фонтанки».



Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство намерено демонтировать советский памятник-танк в Нарве. Ситуация накалилась в понедельник, после того как стало известно, что вопрос неожиданно сняли с рассмотрения на заседании городского собрания.

Правительство республики во вторник провело экстренную пресс-конференцию. На ней было объявлено о решении демонтировать не только танк-памятник, но и другие советские монументы в уезде Ида-Вирумаа.

«Всю эту операцию мы постараемся провести достойно, спокойно, в соответствии с нормами правового государства. Сосредоточимся прежде всего на том, что у нас общее будущее», — говорила премьер-министр Кая Каллас.



По данным «Фонтанки», всего было уничтожено семь памятников, в их числе монумент «Три штыка», памятник советскому десанту в Мерикюла и Герою Советского Союза Игорю Графову на въезде в Нарву.

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Случившееся на северо-востоке Эстонии во вторник, по словам очевидцев, напоминало военную операцию: к монументам на БТР подъехали войска, вокруг каждого из памятников можно было насчитать около двухсот человек с оружием. Чтобы к местам сноса не удалось пройти, оцепление выставили даже со стороны леса. Дороги были перекрыты, а указатели показывали схемы объезда.



С раннего утра, перед началом сноса, полиция начала задерживать людей, которые ранее наиболее активно протестовали против демонтажа и были готовы выйти на защиту монументов. Все они — граждане Эстонии, неравнодушные к истории Великой Отечественной войны.

Сейчас в тех местах, где стояли памятники, мало что о них напоминает. Танк Т-34 перевезли в Военный музей, который занимается сохранением и исследованием военной истории и культурного наследия.



Как сообщил источник нашего издания, мэрия Нарвы не намерена оставлять ситуацию без внимания и собирается вернуть памятник советскому танку на место. Монумент числится на балансе города, а его изъятие незаконно.



«Плачу весь день, даже дети не сдерживают слёз и не понимают, как такое можно было сотворить. Мои бабушка и дедушка ушли в мир иной этой весной, и отчасти я рада, что они не видят этого всего…» — поделилась жительница Нарвы Наталья.

«Весь день держусь. Слёзы так и просятся наружу» — рассказал другой горожанин, Дмитрий.

К месту сноса танка-памятника днём начали приносить цветы. В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии, которые были там сделаны.

«Мы носим цветы и свечи уже две недели. Сегодня люди тоже приходили с цветами. <...> Перед танком была клумба, её ковшом разгребали. Мы думали, что и цветы все выкинут, а их сгребли в сторону», — рассказала женщина.

