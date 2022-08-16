Ночёвки у танка не помогли. Эстония начала работы по демонтажу памятника Т-34 в Нарве

Правительство Эстонии 16 августа сообщило о переносе танка — памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, работы уже идут, передаёт портал государственного телерадиовещания ERR.
«Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована», — цитирует РИА Новости сообщение.
В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство решило демонтировать все советские памятники (их насчитывается от 200 до 400), чтобы не дать «разжечь ненависть в обществе». Она отдельно упомянула Т-34, сказав, что если городские власти не уберут его сами, это сделает правительство страны.
После начала событий на Украине в Эстонии возникают предложения убрать памятники погибшим во Второй мировой войне советским воинам. Помимо этого, поднимался вопрос о возможности переноса в музей памятника Т-34 в Нарве. С начала августа в Нарве ходят слухи о скором демонтаже танка. Местные жители пытаются его защитить: организовывали даже ночные дежурства.