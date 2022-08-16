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    Ночёвки у танка не помогли. Эстония начала работы по демонтажу памятника Т-34 в Нарве

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    9 комментариев

    Правительство Эстонии 16 августа сообщило о переносе танка — памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, работы уже идут, передаёт портал государственного телерадиовещания ERR.

    «Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована», — цитирует РИА Новости сообщение.

    В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство решило демонтировать все советские памятники (их насчитывается от 200 до 400), чтобы не дать «разжечь ненависть в обществе». Она отдельно упомянула Т-34, сказав, что если городские власти не уберут его сами, это сделает правительство страны.

    После начала событий на Украине в Эстонии возникают предложения убрать памятники погибшим во Второй мировой войне советским воинам. Помимо этого, поднимался вопрос о возможности переноса в музей памятника Т-34 в Нарве. С начала августа в Нарве ходят слухи о скором демонтаже танка. Местные жители пытаются его защитить: организовывали даже ночные дежурства.

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    Комментарии 9

    Игoрь16 Авг 2022 в 10:48
    Как у танка не ночуй - все равно получишь отрицательный результат.
    В Петербурге, кстати, тоже памятники успешно сносят - в этом нас Европе не догнать.
    +0−0
    Otkating16 Авг 2022 в 10:41
    Чиновники в РФ доберут:

    "У твердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1904-1905 гг. жил писатель Горький А.М. и в ноябре-декабре 1905 г. состоялись совещания
    ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании в Москве», расположенного по адресу: Санкт-Петербург..."
    +0−1
    4u6uc16 Авг 2022 в 10:36
    ну ок, потом не обижайтесь если там т90 стоять будет... а 34ку украинцам передайте)))
    +2−5
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