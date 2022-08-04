Жители Нарвы остались ночевать у танка-памятника Т-34, чтобы защитить его от возможного сноса

Жители Нарвы продолжают собираться у памятника «Танк Т-34» из-за слухов о том, что его собираются увезти. Если накануне вечером там собралось свыше ста человек, то к утру четверга толпа заметно уменьшилась, остались самые терпеливые.

Некоторые из тех, кто находится там сегодня, 4 августа, признались, что не спали и пробыли у монумента всю ночь. По данным корреспондента ERR, настроения у людей негативные, часть из них считает, что проблема создается искусственно.

Мэр Нарвы Катри Райк совместно с руководством горсобрания и лидерами оппозиционных фракций обратилась к правительству с просьбой, чтобы ответственные за памятники Второй мировой войны приехали в город и вместе с его руководством нашли подходящее решение .

«Посмотрим, какую позицию займет правительство, но я бы не хотела сейчас думать о плохом. Я надеюсь на разум и на диалог, к которому мы призываем», — заявила лидер фракции Центристской партии Татьяна Стольфат. Она добавила, что для нарвских политиков главной задачей будет сохранить танк на том месте, где он стоит сейчас.

Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, в свою очередь, сказал, что памятник, по его оценке, должен быть демонтирован в течение месяца. «Если надо менять закон, то надо менять. Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника», — подытожил он.

Накануне у советского памятника-танка в Нарве собралось, по данным издания, от 100 до 200 человек. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», заметны десятки машин, припаркованных на обочине, у самого монумента видна толпа людей.