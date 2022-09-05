Танк Т-34 двигается своим ходом к постаменту у погранперехода в Нарве

Танк Т-34, который будет установлен перед погранпереходом в Ивангороде в ответ на демонтаж его «близнеца» в Нарве, добирается к постаменту своим ходом. Видеозапись появилась в телеграм-канале правительства Ленобласти 5 сентября.
«Боевая машина не просто на ходу — танк также участвовал в парадах на Красной площади», — говорится в комментарии к видео. Предполагается, что сегодня Т-34 установят на постамент, а 11 сентября состоится открытие мемориала.
16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. Многие местные жители были против. До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что, если городские власти Нарвы не уберут танк сами, это сделает правительство страны. После демонтажа Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста.