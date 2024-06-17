Ничего святого. Бывшего священника РПЦ приговорили к семи годам тюрьмы за хищение у Кудымкарской епархии

Ленинский районный суд Перми вынес приговор экс-священнику Русской православной церкви (РПЦ) Николаю Вернигору за хищение средств у Кудымкарской епархии и епископа на покое Никона. Вернигора лишили сана в 2023 году.
Как сообщают РИА Новости 17 июня, Николая Вернигора признали виновным в трех статьях Уголовного кодекса. Он похитил у епископа вещи, технику, иконы и деньги за продажу земли. Все перечисленное оценили в 20 миллионов рублей.
Экс-священник должен будет возместить потерпевшим 15 миллионов рублей. Кроме того, он заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Вернигор отсидит в колонии общего режима.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге полиция задержала настоятеля одного из городских храмов, который похитил человека.
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Ленинский районный суд Перми вынес приговор экс-священнику Русской православной церкви (РПЦ) Николаю Вернигору за хищение средств у Кудымкарской епархии и епископа на покое Никона. Вернигора лишили сана в 2023 году.
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