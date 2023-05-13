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    За похищение человека полиция Петербурга задержала настоятеля храма

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    В Петербурге задержан священнослужитель. Это уже новость. Ему вменяется подготовка к похищению человека. Это редкая новость. Следственный комитет видит любовный мотив. Это удивительно. Пока вы читаете первые подробности, «Фонтанка» выясняет драматургию необычной истории.

    После того как оперативники уголовного розыска сыграли в злодеев, способных похитить и избить человека, Следственный комитет Петербурга задержал подозреваемого заказчика. По информации 47news, это священнослужитель. Более того, настоятель одного из храмов в центре Петербурга.

    Фото: st-ierofey.ru
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    Вечером 12 мая недалеко от Невского проспекта сотрудники полиции взяли за руку при передаче денег, которыми священник оплатил услугу по похищению человека. Так закончилась оперативная комбинация, в которой сыщики сыграли роль беспринципных наемников. Заметим, при расплате сотрудники продемонстрировали свою работу. То есть фотографии из телефона, на которых жертва находилась где-то в подвале, а на лице человека видна была кровь. Вернее, заранее нанесенный грим в виде кровоподтеков и побоев.

    На эту минуту журналисту нашего издания известно, что мотивы задержанного лежат в плоскости личных, можно сказать любовных, отношений с петербурженкой, а потерпевший (который тоже разыгрывал спектакль) является ее бывшим мужем.

    Батюшка признал свою вину и вел себя более чем смирно. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по приготовлению к похищению человека, задержал фигуранта на двое суток и 13 мая собирается выходить в суд с мерой пресечения. Другое дело, что, скорее всего, будет ходатайствовать о домашнем аресте.

    В ближайшее время мы должны узнать имя настоятеля церкви. Ведь на каждом сайте прихода оно должно быть публично.

    Фото: st-ierofey.ru

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