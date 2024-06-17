В Госдуме одобрили увеличение дефицита бюджета

Комитет Государственной думы по налогам и сборам РФ предложил внести поправки в федеральный бюджет России на 2024–2026 годы. Одним из изменений является увеличение дефицита федерального бюджета на 524,7 миллиарда рублей до уровня 2,12 триллиона рублей, говорится в документе.

Законопроект правительство представило в парламент 3 июня. Документ, предложенный к принятию, рекомендует в 2024 году уменьшить доходы бюджета до 35 триллионов рублей, на 2,8 миллиарда. Общий объем расходов, в соответствии с проектом закона, увеличится до 37,18 триллиона рублей, на 522 миллиарда.