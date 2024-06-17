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    В Госдуме одобрили увеличение дефицита бюджета

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    Комитет Государственной думы по налогам и сборам РФ предложил внести поправки в федеральный бюджет России на 2024–2026 годы. Одним из изменений является увеличение дефицита федерального бюджета на 524,7 миллиарда рублей до уровня 2,12 триллиона рублей, говорится в документе.

    Законопроект правительство представило в парламент 3 июня. Документ, предложенный к принятию, рекомендует в 2024 году уменьшить доходы бюджета до 35 триллионов рублей, на 2,8 миллиарда. Общий объем расходов, в соответствии с проектом закона, увеличится до 37,18 триллиона рублей, на 522 миллиарда.

    Согласно законопроекту, пишет «Коммерсантъ», доходы от нефтегазовых источников в 2024 году снизятся на 519 миллиардов рублей до уровня 10,98 триллиона. В то же время, доходы от ненефтегазовых источников увеличатся на 516,2 миллиарда, достигнув уровня в 24 триллиона рублей.

    Ранее сообщалось, что Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле 2024 года, если реализуются проинфляционные риски.

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