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    Мультимедийная заметка

    Хорошие люди возят хороших людей. Как так получается?

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    Фото: gorodenkoff, iStock
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    У жителей Петербурга появилась возможность заказывать такси по своим правилам — с новым сервисом городских поездок.

    В Drivee водитель и пассажир договариваются обо всех деталях напрямую — в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

    Выбирая маршрут, пассажир указывает, сколько готов заплатить за поездку. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость пути. Водители, в свою очередь, могут согласиться с ценой или предложить свою.

    Водители и пассажиры выбирают друг друга и могут при этом основываться не только на цене поездки — существенным подспорьем служит рейтинг. Он тем выше, чем лучше водитель выполняет заказы. А пассажиров, в свою очередь оценивают водители. Конфликтному ездоку придется повышать цену, чтобы его заказ был принят. А шоферов с низким рейтингом сервис отслеживает и, при необходимости, блокирует.

    Таким образом сервис Drivee строит саморегулируемое сообщество с возможностью объективной оценки. И получается, что хорошие люди в нем возят хороших людей.

    Как это работает

    Drivee работает по принципу прямого торга. Пассажир указывает цену и выбирает из откликнувшихся водителей. А те вправе отзываться на интересные им по цене или маршруту заказы.

    Если в поездке будут дети, габаритный груз, домашнее животное, подъезд к месту подачи неочевиден или у поездки есть иные особенности, к заказу можно оставить комментарии.

    Безопасность

    Все водители проходят проверку. В приложении есть кнопка для быстрого вызова полиции и срочной связи со службой поддержки. Также можно передать близким геометку для отслеживания поездки в реальном времени.

    Всем удобно

    Понятно, что цена поездок в Drivee удобна пассажиру — он же сам ее назначает. Но и водитель тоже не остается внакладе: видит точку назначения до заказа, может не принимать заказы без штрафных санкций, за сервис платит сравнительно немного, а деньги получает сразу после поездки.

    Все водители сами решают когда выходить на линию и сколько времени там проводить, сколько выполнять заказов. За активность они могут получать бонусы.

    Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

    ООО «ИН14», ИНН: 1435308804

    Фото: gorodenkoff, iStock

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